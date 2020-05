Coronavirus - Plus de 6.000 enfants de moins de 5 ans pourraient mourir chaque jour, selon l'Unicef

Plus de 6.000 enfants de moins de cinq ans supplémentaires pourraient mourir chaque jour en l'absence de mesures immédiates, déclare l'Unicef dans un communiqué mercredi tandis que la pandémie de Covid-19 continue d'affaiblir les systèmes de santé et de perturber les services courants, précise le Fonds des Nations unies pour l'enfance.Cette estimation s'appuie sur une analyse réalisée par des chercheurs de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health que vient de publier la revue The Lancet Global Health. L'analyse, qui se fonde sur l'issue la plus pessimiste de trois scénarios dans 118 pays à revenu faible et intermédiaire, estime que l'on pourrait enregistrer 1,2 million de décès supplémentaires d'enfants de moins de cinq ans au cours des six prochains mois du fait d'un recul de la couverture des services de santé courants et d'une augmentation de l'amaigrissement chez les enfants. Ces décès potentiels d'enfants viendraient s'ajouter, selon l'Unicef, aux décès de 2,5 millions d'enfants de moins de cinq ans déjà enregistrés tous les six mois dans les 118 pays visés par l'étude, menaçant d'annuler près d'une décennie de progrès vers l'élimination des décès évitables d'enfants en bas âge. Quelque 56.700 décès maternels supplémentaires risquent également de venir s'ajouter au cours des six prochains mois aux 144.000 décès actuellement enregistrés tous les six mois dans ces mêmes pays, poursuit l'Unicef. Cette semaine, l'Unicef lance donc #réimaginer, une campagne mondiale visant à empêcher que la pandémie de Covid-19 ne devienne une crise durable pour les enfants, en particulier les plus vulnérables, tels que ceux touchés par la pauvreté, l'exclusion ou les violences familiales. (Belga)