Coronavirus - Plus de 70.000 morts en Amérique latine et Caraïbes

Le nombre de décès dus à l'épidémie de coronavirus en Amérique latine et aux Caraïbes a dépassé mercredi soir le seuil des 70.000, dont plus de la moitié au Brésil, selon un comptage de l'AFP fondé sur des chiffres officiels.Sur près de 1,5 million de personnes contaminées dans la région, 71.104 sont mortes, dont 39.680 au Brésil, le troisième pays le plus endeuillé au monde. Ces chiffres officiels sont sans doute inférieurs à la réalité, selon la communauté scientifique. (Belga)

