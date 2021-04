Coronavirus - Plus de 750 patients aux soins intensifs

Quelque 755 patients atteints du coronavirus se trouvent actuellement aux soins intensifs, ressort-il jeudi des chiffres provisoires compilés par l'institut de santé publique Sciensano. C'est la première fois depuis début décembre que ce chiffre est aussi élevé.Entre le 22 et le 28 mars, une moyenne de 4.827 infections au coronavirus ont été signalées chaque jour, soit une augmentation de 15% sur une base hebdomadaire. Depuis le début de la pandémie, 882.453 personnes ont été contaminées en Belgique. Au cours de la même période, 27 personnes en moyenne sont mortes du virus chaque jour. Cela représente une augmentation de 3,3%. Au total, on déplore 23.016 décès dus au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Toujours entre le 22 et le 28 mars, une moyenne de 68.300 tests ont été effectués chaque jour, avec un taux de positivité de 7,7%, stable par rapport à la veille. Le taux de reproduction est actuellement de 1,10, ce qui signifie que la pandémie gagne encore en puissance. La veille, il était de 1,09. Entre le 25 et le 31 mars, on a enregistré une moyenne de 253,9 hospitalisations covid par jour, soit une augmentation de 14% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 2.929 personnes sont encore hospitalisées à cause du coronavirus, dont 755 patients traités en soins intensifs. (Belga)

