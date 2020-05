Coronavirus - Plus de 90% des recyparcs ont rouvert "sans problème" en Wallonie

A l'heure actuelle, 197 recyparcs sur un total de 213 - soit plus de 90% - ont rouvert leurs portes en Wallonie et sont accessibles sous conditions au public, a indiqué mardi soir la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, au terme d'une très longue réunion de la commission spéciale covid-19 du parlement régional.Les premières réouvertures ont eu lieu dès le 20 avril, après concertation avec les acteurs du secteur et selon les modalités définies par les intercommunales. "Tout se déroule sans problème, les consignes étant bien respectées par les usagers", a souligné la ministre. Selon cette dernière, le nombre de fractions collectées devrait augmenter dans les semaines à venir pour revenir progressivement à la normale alors que pour l'instant, les déchets collectés restent limités. "Mais la situation tend à se rétablir assez rapidement tant en ce qui concerne les recyparcs que les collectes de déchets en porte-à-porte", a conclu Céline Tellier. (Belga)