Coronavirus - Plus de 900.000 cas officiellement déclarés dans le monde

Plus de 900.000 cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi soir.Au moins 905.589 cas d'infection, parmi lesquels 45.719 décès, ont été détectés dans 187 pays et territoires, notamment aux États-Unis (203.608 cas, dont 4.476 morts), où la pandémie progresse actuellement le plus rapidement, en Italie (110.574 cas), pays le plus durement touché en nombre de décès avec 13.155 morts, en Espagne (102.136 cas, dont 9.053 morts) et en Chine (81.554 cas, dont 3.312 morts), berceau de la pandémie. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves. (Belga)

