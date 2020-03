Coronavirus - Plus de tournois internationaux de beachvolley avant juin

Les joueurs de beachvolley ne disputeront plus de tournois internationaux avant le mois de juin. La Fédération internationale de volleyball (FIVB) a reporté quatre tournois du World Tour au mois de mai et en a annulé un. Le maintien des tournois en juin sont également en cours de discussion en raison de la pandémie de coronavirus.Les conditions de qualification en beachvolley pour les Jeux Olympiques ne sont pas claires à ce stade. Le Comité international olympique (CIO) et la FIVB n'ont pas encore pris de décision à ce sujet. Le prochain tournoi au calendrier est désormais le tournoi quatre étoiles de Moscou du 3 au 7 juin. Le Grand Chelem de Rome une semaine plus tard compterait normalement comme le dernier tournoi de classement, sur la base duquel la participation aux Jeux est déterminée. Les deux tournois sont également incertains selon la FIVB. Nos compatriotes, Dries Koekelkoren et Tom van Walle tentent de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a quatre ans, ils avaient manqué leur qualification en vue de ceux de Rio. (Belga)