Coronavirus - Plusieurs milliers de participants à une marche contre les mesures Covid à La Haye

Plusieurs milliers de personnes venues protester contre les mesures Covid ont entamé une marche de protestation dimanche à La Haye, aux Pays-Bas. En chemin, les manifestants passeront notamment devant le Binnenhof, le siège du Parlement néerlandais.Le nombre de manifestants est nettement inférieur aux 25.000 participants que les organisateurs Nederland in Verzet (Les Pays-Bas en résistance) avaient prévus. Les personnes présentes brandissent notamment des drapeaux canadiens, par solidarité avec le Convoi de la liberté, la manifestation des camionneurs au Canada. Il y a aussi des gens avec des drapeaux néerlandais à l'envers. Au-dessus de la scène où ont lieu les discours, une pancarte avec le texte en majuscules "Plus jamais le cabinet Rutte!", du nom du Premier ministre néerlandais, a été fixée. Les manifestants demandent notamment moins de répression et davantage de soins. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.