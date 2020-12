Coronavirus - Premières personnes vaccinées contre le Covid-19 au Luxembourg

Le Luxembourg a vacciné de premiers professionnels de santé, ont indiqué lundi les ministères d'État et de la Santé luxembourgeois dans un communiqué.Catarina Fernandes, infirmière et chef d'unité de l'unité des maladies infectieuses, dont Covid-19, et Kevin Nazzaro, infirmier au sein de la même unité, sont les premières personnes a avoir été vaccinées contre le SARS-CoV-2 au Centre de vaccination Hall Victor Hugo à Luxembourg-Limpertsberg, ont ajouté les deux ministères. "Comme prévu dans la stratégie de vaccination, les premières personnes à être vaccinées sont les professionnels de la santé et le personnel des établissements hospitaliers, de même que les ambulanciers, le personnel des structures d'hébergement pour personnes âgées et des réseaux d'aide et de soins, ainsi que les personnes résidant dans ces mêmes structures", ont-ils souligné. Du 28 au 29 décembre, environ 800 personnes du secteur hospitalier seront vaccinées, soit respectivement 200 personnes par établissement hospitalier aigu. Le tour sera le 30 décembre au personnel des structures d'hébergement pour personnes âgées, avec également 400 vaccinations prévues. Par ailleurs, des ambulanciers effectuant le transport de patients Covid-19 se sont vus également offrir la vaccination au cours de ces trois jours. Les ministères rappellent qu'en ce qui concerne les catégories socio-professionnelles visées, à la fois les résidents et les frontaliers seront couverts par le plan d'allocation de vaccins. (Belga)

