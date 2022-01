Coronavirus - Près d'un demi-million de tests effectués durant la période festive

Près d'un demi-million de tests pour le Covid-19 ont été effectués entre Noël et Nouvel An. Environ 15% des tests se sont avérés positifs, ressort-il des chiffres épidémiologiques Sciensano du dimanche 2 janvier, partagés par France Dammel, la porte-parole du ministre de la Santé publique, France Dammel.Au cours de la période de sept jours courant entre le 24 et le 30 décembre, 456.826 tests ont été effectués dont 72.364 ont été positifs, portant le taux de positivité à 15,84 %. Le 30 décembre seul, dernier jour où les chiffres ont été consolidés, 15.999 cas de Covid-19 ont été dépistés. En moyenne, au cours de ces sept jours, 10.126 contaminations étaient recensées quotidiennement, le 30 décembre enregistrant une forte augmentation de 52% dans cette moyenne. Au cours de cette période de sept jours, en moyenne 149 patients étaient hospitalisés par jour. Dimanche, il y avait 1.765 personnes traitées à l'hôpital dont 508 en soins intensifs. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.