Coronavirus - Près d'un quart des tests sont positifs, plus de 17.500 nouveaux cas en moyenne par jour

Du 30 décembre 2021 au 5 janvier, 525.471 tests de dépistage ont été effectués en Belgique, dont 124.948 se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 23,78%. C'est ce que montrent dimanche les chiffres non consolidés de l'institut de santé publique Sciensano, communiqués par le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.Au cours de cette période, une moyenne de 17.555 contaminations quotidiennes par le coronavirus a été enregistrée, soit une augmentation de 97% par rapport à la période de sept jours précédente. Le lundi 3 janvier, 27.518 infections ont été enregistrées, 28.042 le mardi 4 janvier et 25.905 le mercredi 5 janvier. Entre le 2 et le 8 janvier, 181 personnes en moyenne ont été admises à l'hôpital chaque jour pour une infection au Covid-19. Au total, 1.859 patients étaient hospitalisés samedi, contre 1.892 la veille. Samedi, 444 patients se trouvaient aux soins intensifs, contre 464 la veille. (Belga)

