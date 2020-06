Coronavirus: près de 1.000 morts aux Etats-Unis en 24 heures

Les Etats-Unis ont enregistré 941 morts supplémentaires liées au coronavirus dans les dernières 24 heures, portant à 113.774 le nombre de décès dus au Covid-19 dans le pays, selon le comptage jeudi de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.La première puissance économique mondiale est, en valeur absolue, de loin le pays le plus touché par la pandémie, tant en nombre de décès que de cas diagnostiqués (2.021.990). Ce dernier nombre est probablement bien inférieur à la réalité, en raison de la difficulté d'accès aux tests rencontrée lors du début de l'épidémie. Les Etats-Unis continuent d'enregistrer autour de 20.000 nouveaux cas de coronavirus chaque jour, et peinent à redescendre de ce plateau car une partie du pays a pris le relais de l'autre. Dans certaines régions plus rurales, qui avaient été relativement épargnées dans un premier temps, le nombre d'hospitalisations est plus important maintenant qu'il ne l'était il y a un mois. Mais alors que cette crainte d'une deuxième vague fait trembler entrepreneurs et investisseurs, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a prévenu que le pays ne pourrait pas "fermer l'économie de nouveau". "Je pense que nous avons appris que si vous arrêtez l'économie, vous créez plus de dégâts", a-t-il ajouté, expliquant que la capacité de tests et des hôpitaux était désormais suffisante pour éviter un nouveau confinement. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.