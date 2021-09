Coronavirus - Près de 3.000 élèves testés positifs depuis la rentrée en Flandre

Depuis le début de la nouvelle année scolaire, 2.812 élèves et 220 membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus en Flandre, selon les statistiques des Centres d'accompagnement des élèves (CLB) communiquées mercredi. Cela correspond à 0,23% des élèves et 0,13% du personnel.Les infections sont plus fréquentes dans l'enseignement primaire et en Région de Bruxelles-Capitale. "Ces chiffres confirment une fois de plus que la vaccination compte vraiment", a commenté le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA). Les contaminations ont entraîné la mise en quarantaine d'un total de 5.322 élèves (0,44%) et 240 membres du personnel (0,14%). (Belga)

