Coronavirus - Près de 4.500 cas détectés en moyenne par jour, le taux de positivité passe à 11%

Entre le 3 et le 9 octobre, il y a eu en moyenne 4.449 nouvelles infections au coronavirus par jour. Il s'agit d'une augmentation de 79% par rapport à la période précédente de sept jours, ressort-il de la mise à jour mardi matin des chiffres communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano.Entre le 6 et le 12 octobre, les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 136 admissions quotidiennes (+68,4%). Il y a désormais 1.472 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 267 sont en soins intensifs. Entre le 3 et le 9 octobre, le virus a fait plus de 17 morts (+6,7) en moyenne par jour. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 165.880 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.211 en sont décédées. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 11,1% à l'échelle nationale. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.