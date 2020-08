Coronavirus - Près de 445 contaminations en moyenne par jour, en baisse de 13%

Entre le 19 et le 25 août, il y a eu en moyenne 444,7 contaminations au nouveau coronavirus par jour, soit une baisse de 13% par rapport à la période de référence de sept jours précédents, selon les chiffres actualisés samedi matin par l'Institut de Santé publique Sciensano.Les admissions à l'hôpital et les décès continuent également de diminuer, respectivement de 26% et 51%. Anvers, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Molenbeek restent les communes où les infections sont les plus élevées. Depuis le début de l'épidémie, 83.952 cas ont été officiellement détectés en Belgique. (Belga)

