Coronavirus - Près de 5.000 personnes ont manifesté contre l'obligation vaccinale à Namur

Près de 5.000 personnes, selon la police, ont manifesté samedi à Namur contre l'obligation vaccinale et la discrimination sanitaire.L'action, autorisée par les autorités, était organisée par l'asbl Lagardère, une unité médico-sociale de la région montoise dirigée par le docteur David Bouillon. Une première manifestation avait déjà réuni plus de 1.500 personnes début septembre à Bruxelles. Cette fois, les manifestants se sont réunis à Namur à 13h00 puis ont déambulé dans les rues de capitale wallonne jusqu'à 17h00. Le rassemblement s'est ensuite poursuivi par des discours dans le parc Louise-Marie. Tout s'est passé dans le calme et aucun débordement n'a été à déplorer, a encore précisé la police. (Belga)

