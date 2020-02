Coronavirus - Quatre passagers britanniques du Diamond Princess contaminés par le coronavirus

Quatre des 32 passagers du bateau de croisière Diamond Princess qui sont rentrés du Japon ont contracté le nouveau coronavirus, ce qui porte le nombre total de contaminations à 13 au Royaume-Uni, selon des responsables britanniques de la santé.Tous les passagers avaient été testés négatifs au virus Covid-19 avant d'embarquer. Ils ne montraient pas non plus de symptômes. Les personnes infectées ont été placées en quarantaine pour 14 jours à leur arrivée samedi dans le sud de l'Angleterre. Ces 32 vacanciers, 30 Britanniques et deux Irlandais, sont restés bloqués à bord du Diamond Princess avec les centaines d'autres passagers du paquebot pendant deux semaines au large du Japon. (Belga)

