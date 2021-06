Coronavirus - Quelque 1.400 nouveaux cas aux Pays-Bas, soit le nombre le plus bas depuis la mi-septembre

Le nombre de nouveaux cas d'infection par le coronavirus aux Pays-Bas n'avait plus été aussi bas depuis le 15 septembre, selon les données de l'Institut national de santé publique et de l'environnement (RIVM) publiées vendredi. En 24 heures, 1.417 nouvelles contaminations ont été enregistrées.Le nombre de tests positifs est inférieur aux 1.450 rapportés mardi et aux 1.473 notifiés lundi, alors que le vendredi est habituellement la journée la plus chargée de la semaine. Durant les sept derniers jours, 11.401 personnes ont été testées positives, soit une moyenne journalière de 1.629. Il s'agit là aussi du niveau le plus bas depuis septembre. Personne n'a été diagnostiqué positif au coronavirus dans pas moins de 88 communes et un seul nouveau cas a été découvert dans 60 communes. Trois nouveaux décès ont par ailleurs été enregistrés, selon le RIVM. Depuis le début de l'épidémie, 1,67 million de Néerlandais ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. La pandémie a coûté la vie à plus de 17.000 personnes, un nombre sous-estimé par rapport à la réalité, en raison du manque de capacités de dépistage lors de la première vague. Aux Pays-Bas, les événements pourront reprendre sans grande limitation du nombre de visiteurs, sans distanciation sociale et sans port du masque obligatoire dès le 30 juin, a décidé vendredi le gouvernement de La Haye. Les participants devront néanmoins présenter un test négatif de moins de 40 heures, un certificat de vaccination ou la preuve qu'ils se sont récemment rétablis du Covid-19 et ont les anticorps. Les événements, avec billet d'entrée, pourront durer jusqu'à 24 heures et accueillir un maximum de 25.000 visiteurs. (Belga)

