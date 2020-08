Coronavirus - Quelque 100.000 cas en Equateur, l'état d'urgence prolongé

L'Equateur, qui a franchi samedi le cap des 100.000 cas de contamination au Covid-19, a prolongé vendredi l'état d'urgence, en vigueur depuis mars, jusqu'au 13 septembre."J'ai organisé par décret le renouvellement pour 30 jours supplémentaires de l'état d'urgence sur tout le territoire national pour empêcher la propagation du Covid-19", a annoncé le président Lenin Moreno sur Twitter. L'Equateur, qui est l'un des pays les plus affectés par l'épidémie de coronavirus en Amérique latine, compte plus de 6.000 morts du Covid-19 pour une population de 17,5 millions d'habitants, les principaux foyers de contagion étant Quito et Guayaquil, la grande ville côtière. Le pays comptait samedi au moins 100.688 cas, dont 1.279 déclarés au cours des dernières 24 heures. Le confinement a été assoupli depuis mi-mai, mais l'interdiction de réunir de grandes assemblées ou de la vente d'alcool le week-end restent en place dans la plupart des provinces. L'état d'urgence a permis au pouvoir exécutif de maintenir un certain nombre de restrictions, dont un couvre-feu et la mobilisation des forces armées, ainsi que la suspension de certaines libertés comme celle de se réunir. (Belga)