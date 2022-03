Coronavirus - Rebond de l'épidémie en Chine, la ville chinoise de Jilin partiellement confinée

La grande ville de Jilin, dans le nord-est de la Chine, a été partiellement confinée, avec des centaines de quartiers mis sous cloche, a annoncé dimanche un responsable, alors que le pays enregistre un nombre record de cas quotidiens.Cela montre que le variant "Omicron est (...) hautement contagieux, rapide et difficile à détecter dans les premiers stades" de la transmission, a déclaré Zhang Yan, responsable de la santé de la province de Jilin, lors d'un point de presse. La Chine a recensé 3.393 cas de Covid-19 dimanche, selon des données officielles, un record depuis le début de l'épidémie en février 2020. En raison d'un pic de cas à travers le pays, les autorités ont fermé les écoles de Shanghai et confiné plusieurs villes du nord-est, tandis que plus de dix provinces s'empressent d'endiguer des foyers locaux. (Belga)

