Coronavirus - Réouverture escomptée de la nouvelle piscine de Braine-l'Alleud

Ouverte en pleine pandémie et aussitôt fermée en raison de mesures d'urgence édictées par les autorités, la nouvelle piscine de Braine-l'Alleud pourrait être à nouveau accessible au public dès la fin de la semaine prochaine, a annoncé samedi le responsable de la régie communale brainoise à l'agence Belga.Conformément aux décisions formulées vendredi par le Comité de concertation, les piscines publiques pourront à nouveau accueillir des nageurs dès le mardi 1er décembre. Pour le président de la régie communale autonome, gestionnaire de l'infrastructure, cette échéance n'est pas réaliste. "Dans la mesure où la date initiale présentée pour une éventuelle reprise était le 13 décembre, nous avons été très surpris par l'annonce de vendredi, bien qu'il s'agisse d'une excellente nouvelle", commente Geoffroy Matagne. Dans l'attente des protocoles officiels et d'autres éléments factuels, le Brainois espère une réouverture en fin de semaine prochaine. "Quid des écoles, des clubs, des particuliers? En tant qu'infrastructure sportive, pourra-t-on accueillir les plus de douze ans? Nous ne disposons pas de tous les éléments pour décider d'une ouverture", estime-t-il. Fraîchement construite grâce à un investissement de quinze millions d'euros, la nouvelle piscine communale de Braine-l'Alleud a accueilli ses premiers nageurs le 1er octobre dernier, avant une rapide fermeture forcée. Elle occupe une quinzaine de travailleurs qui pourraient donc reprendre leur activité dans quelques jours. (Belga)

