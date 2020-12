Coronavirus - Réunion des ambassadeurs des 27 lundi à Bruxelles concernant la nouvelle souche du virus

Les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne auront une réunion de crise lundi à Bruxelles consacrée aux restrictions dans les déplacements causées par la nouvelle souche du coronavirus apparue au Royaume-Uni.Plusieurs pays de l'UE - Autriche, Belgique, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas - ont annoncé la suspension de leurs liaisons aériennes et, parfois, ferroviaires et maritimes, avec le Royaume-Uni. Ces décisions interviennent au lendemain de l'annonce par le Premier ministre britannique Boris Johnson d'un reconfinement de Londres, du sud-est de l'Angleterre et d'une partie de l'est, après la découverte d'une variante du Covid-19 dans ces zones. Cette nouvelle souche du coronavirus pourrait être jusqu'à 70% plus contagieuse que les autres souches observées jusqu'à présent, selon lui. Dans la plupart des cas, les suspensions de trafic avec le Royaume-Uni prennent effet à minuit (24H00 HB) dimanche et doivent durer un jour ou deux par précaution en attendant d'évaluer le risque constitué par la nouvelle souche et de décider d'une réponse coordonnée. Selon un responsable de l'UE, les ambassadeurs devraient discuter notamment de mesures telles que des tests PCR pour les voyageurs arrivant de Grande-Bretagne. (Belga)

