Coronavirus - Risque "élevé à très élevé" que le variant Omicron se répande en Europe

Le risque est "élevé à très élevé" que le nouveau variant du Covid-19, baptisé Omicron et détecté à l'origine en Afrique du Sud, se répande en Europe, a déclaré vendredi soir l'agence de santé de l'UE.Dans un rapport d'évaluation des risques, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime que "le niveau général de risque pour l'UE et l'EEE (Espace économique européen) associé au variant Omicron du SARS-CoV-2 est jugé élevé à très élevé". Hormis l'Afrique du Sud, Omicron a été détecté au Malawi, en Israël sur une personne venue du Malawi, à Hong Kong et en Belgique. (Belga)

