Coronavirus - Ronald Gaastra ne comprend pas les hésitations du CIO et du COIB à propos du report des JO

L'entraîneur de natation Ronald Gaastra est connu pour son franc-parler. Le Néerlandais qui a mené Fred Deburghgraeve au titre olympique sur 100m brasse à Atlanta 1996 et Pieter Timmers sur la 2e marche du podium du 100m libre à Rio en 2016 a exprimé son sentiment au sujet de la non-décision du report des Jeux Olympiques de Tokyo prévus cet été. Pour lui, le choix est évident en raison de la pandémie de Covid-19. "Je ne comprends pas pourquoi le CIO mais aussi le COIB sont toujours dans le doute", a-t-il déclaré lundi sur Twitter."Il n'y a qu'un seul choix possible, qui sera ô combien regrettable pour certains athlètes individuels. Les JO à l'été 2020 est IMpossible, plus tard en 2020 presque impossible !", a estimé l'ancien coach fédéral belge toujours en charge notamment de Pieter Timmers. Celui-ci a déclaré dimanche, à Belga, que si les Jeux ne se déroulaient pas en 2020, il mettrait alors un terme à sa carrière. . (Belga)