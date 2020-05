Coronavirus - Royaume-Uni: Les soignants étrangers exemptés d'une taxe sur les soins de santé

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi que les soignants étrangers seraient exemptés d'une taxe annuelle de plusieurs centaines de livres destinée à financer le service public de santé (NHS), face au tollé que cette mesure a suscité en pleine pandémie.Comme la plupart des étrangers non-UE, ces soignants doivent s'acquitter d'une taxe de 400 livres (environ 447 euros) pour accéder aux soins, autrement gratuits, du service public de santé qui les emploie. Cette décision marque une volte-face pour le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson, qui avait jusqu'ici exclu de les exonérer malgré leur contribution à la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus et leur nouveau statut de héros, applaudis tous les jeudi soir par la population. Ce refus avait suscité une levée de boucliers jusque dans les rangs des conservateurs au pouvoir. Ce changement s'appliquera à tous les employés du NHS, qu'ils soient soignants ou non. La taxe restera en place pour les autres étrangers et augmentera pour passer à 624 livres par an en octobre. Elle s'appliquera également aux ressortissants de l'UE s'installant au Royaume-Uni après la période de transition post-Brexit, qui court jusqu'à fin 2020. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.