Coronavirus - Russie: nouveau record mensuel de décès covid en novembre

Plus de 87.000 décès en lien avec le coronavirus ont été enregistrés en Russie au mois de novembre, ce qui constitue un nouveau record mensuel selon l'agence publique de statistique du pays jeudi.Dans la plupart des cas, le Covid-19 est considéré comme la principale cause du décès. Selon l'agence de presse nationale Tass, les chiffres du gouvernement pour le mois précédent sont bien plus bas, à 37.000 décès. Cette différence s'explique par le fait que seuls les cas dans lesquels le coronavirus était la principale cause et pour lesquels la confirmation de l'infection était rapidement disponible ont été enregistrés, précise le rapport. Les statistiques gouvernementales ont récemment fait état de plus de 1.000 nouveaux décès dus au coronavirus chaque jour pendant des semaines. Toutefois, ce nombre était déjà basé sur l'hypothèse que beaucoup de cas n'étaient alors pas signalés. Aucune restriction majeure n'est prévue en Russie pour le réveillon du Nouvel An, bien que les autorités sanitaires aient appelé la population à s'abstenir de voyager si possible. Des contrôles aléatoires sur les portails de billetterie révèlent toutefois un nombre élevé de réservations de trains. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.