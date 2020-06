Coronavirus - Sciensano ne publiera plus de bilan chiffré du coronavirus les week-ends et le lundi

Sciensano ne publiera plus de bulletin sur la situation épidémiologique le week-end et le lundi, a indiqué vendredi Steven Van Gucht, chef du département des maladies virales de l'institut de santé. "Le rapport de mardi contiendra les chiffres du samedi, dimanche et lundi", a-t-il déclaré.La décision, permise par l'évolution favorable du virus en Belgique, devrait donner du repos aux personnes chargées de rédiger un rapport chaque week-end, et soulager les hôpitaux. Ces derniers pourront désormais envoyer leurs chiffres du week-end le lundi. "La situation est assez stable mais nous pourrons de nouveau augmenter la fréquence si nécessaire", assure M. Van Gucht. La prochaine mise à jour des chiffres relatifs à l'épidémie de coronavirus en Belgique est donc prévue pour le mardi 23 juin. (Belga)

