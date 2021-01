Coronavirus - Seconde vague de Covid-19 au Pérou, déclare le gouvernement

Le Pérou connaît une seconde vague de Covid-19 avec une forte augmentation ces derniers jours des cas enregistrés de contamination, a déclaré mardi le gouvernement péruvien.Le Pérou subit "une croissance accélérée" du nombre des contaminations, "nous sommes dans une seconde vague", a déclaré la ministre de la Santé, Pilar Mazzetti, au cours d'une réunion virtuelle avec des responsables du monde des affaires. Le Pérou vit depuis la mi-décembre une hausse importante du nombre des cas et du nombre des décès liés au coronavirus. Le nombre des hospitalisations a fortement augmenté au cours des cinq dernières semaines, passant de 3.800 à 6.800 environ, selon les chiffres officiels. De même, le nombre des décès quotidiens s'est accru ces dernières semaines, repassant au-dessus des 50 morts par jour après être descendu sous ce chiffre. Le Pérou a dépassé le 22 décembre la barre du million de cas. Le gouvernement est sévèrement critiqué pour ne pas avoir pu s'assurer l'achat de vaccins. Il a prolongé en novembre pour 90 jours, jusqu'au début de mars, l'état d'urgence sanitaire. Le Pérou est l'un des pays de la région les plus affectés par la pandémie, avec plus de 38.000 décès et 1.037.350 contaminations à la date de lundi. (Belga)

