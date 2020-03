Coronavirus - "Si les Jeux Olympiques sont déplacés en 2021, c'est fini", déclare Pieter Timmers

Il y a quatre ans, Pieter Timmers a connu son apogée aux Jeux Olympiques de Rio. Le Limbourgeois a remporté, à la surprise générale, la médaille d'argent sur le 100 mètres nage libre, l'épreuve-reine de la natation. Cet été, il veut dire au revoir au sport de haut niveau à Tokyo, terminer en beauté, à moins que le coronavirus n'en décide autrement. "Si les Jeux sont déplacés en 2021, alors c'est fini", a-t-il confié samedi à Belga. "Je ne peux pas et je ne veux pas m'engager pour plus d'un an."De nombreux athlètes sont limités dans leur liberté de mouvement en raison de mesures de quarantaine strictes et ne peuvent donc pas effectuer les entraînements souhaités. Heureusement, Timmers, 32 ans, peut se rendre à la piscine du Wezenberg d'Anvers, son bassin habituel. Cependant, il n'est pas non plus en mesure d'effectuer la préparation idéale. "Entre-temps, il y a eu peu de préparation normale pour plusieurs raisons : deux compétitions de préparation à Stockholm et à Eindhoven en avril ont été annulées. C'étaient des moments d'évaluation importants. Nous sommes revenus plus tôt que prévu du précédent stage à Tenerife qui, honnêtement, n'accueillera pas celui de la fin du mois d'avril. En juin, un troisième est prévu, mais aucune certitude n'a encore été donnée à ce sujet", explique-t-il. "Deuxièmement, avant-hier, les championnats d'Europe ont été annulés et déplacés à la mi-août ou en 2021. Maintenant que je n'ai plus à atteindre mon pic de forme lors des championnats d'Europe, mon programme d'entraînement change de nouveau. Troisièmement, c'est aussi un stress mental, cette insécurité et cette adaptation permanente, et le plus difficile est que jour après jour, le week-end, les jours fériés, ... vous n'avez pas d'autre objectif maintenant que les Jeux olympiques, mais il reste encore plus de quatre mois. Et enfin un quatrième aspect : en raison des mesures dues au coronavirus, nous gardons notre fille (2 ans et demi) à la maison, ce qui fait que cette situation durera au moins cinq semaines. Il n'y aura donc pas de repos entre les sessions d'entraînement. Ma femme travaille à plein-temps, nous essayons donc d'alterner pour que nous puissions tous les deux faire notre travail". Les championnats d'Europe, qui étaient prévus du 11 au 24 mai dans la capitale hongroise Budapest, constituaient un test important avant les Jeux. Il y avait beaucoup d'ambition. "Je n'y allais pas pour me tester avant Tokyo, mais pour chercher l'or. Je croyais en mes chances. Pour moi, ce championnat européen était très important, car l'Euro et moi, ce n'est pas un mariage réussi jusqu'à présent", a-t-il reconnu. "En 2012, à Debrecen, j'ai eu une infection gastro-intestinale lors de la préparation. En 2014 à Berlin, j'ai eu un pneumothorax avant les championnats d'Europe, pour lequel j'ai dû me faire opérer. Lors des championnats d'Europe à Londres en 2016, j'étais vraiment en forme et l'or était presque certain, jusqu'à ce que je ne puisse pas dormir à cause d'un très mauvais lit d'hôtel. Facile à dire après coup, que je valais de l'or, mais je ne le dirais pas si ce n'était pas le cas. Je savais quel chrono j'avais dans les jambes, et le gagnant ne l'a pas nagé. J'ai alors pensé à Glasgow en 2018. Là aussi, j'étais vraiment en pleine forme, mais à peine un jour avant le départ - ma valise était prête - j'ai eu une méningite et j'ai dû déclarer forfait. Cette année, rien ne devait aller de travers, et voyez... maintenant la crise du coronavirus. C'est très frustrant que cinq fois de suite, quelque chose interfère avec une médaille d'or. Et à chaque fois quelque chose que je ne pouvais pas contrôler". Tokyo 2020 devrait être le point final d'une grande carrière pour Timmers. Envisage-t-il une annulation ou un report de l'événement, comme le demandent de plus en plus de fédérations internationales dont la puissante USA Swimming ? "Je commence à en avoir peur, mais j'essaie de voir la situation au jour le jour", explique-t-il. "Vous n'avez rien à gagner à vous inquiéter : cela ne fait que puiser de l'énergie et faire disparaître votre concentration. Et votre motivation. Après tout, je n'ai plus qu'un seul objectif : ces Jeux Olympiques. Ils seront de toute façon mes derniers. Et maintenant que les championnats d'Europe ont disparu, il ne reste plus que les Jeux Olympiques. Je dois donc continuer à espérer, car sinon je ne suis vraiment utile à rien." "Si les Jeux olympiques ont lieu plus tard dans l'année, je dois ajuster mon année car il y avait déjà des choses prévues après mes adieux. Mais dans ce cas, nous serons flexibles une dernière fois et nous nous lancerons à fond", assure-t-il. "Si les Jeux Olympiques étaient reportés à l'année prochaine, ce serait fini et je devrais faire de très tristes adieux. Je ne peux pas et ne veux pas m'engager pour plus d'un an. L'année prochaine, ce sera l'heure d'une nouvelle vie". (Belga)