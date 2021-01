Coronavirus - Six "PV Covid" dressés lors d'un contrôle ciblé à la frontière belgo-luxembourgeoise

Six procès-verbaux "Covid" ont été dressés, samedi, lors d'un contrôle routier ciblé de la police fédérale, à hauteur de l'aire d'Hondelange sur l'E411, non loin de la frontière avec le Grand-Duché du Luxembourg, a-t-on appris auprès de la police fédérale. Ce contrôle, coordonné par la police de la route du Luxembourg, visait à vérifier l'obligation de remplir le Passenger Locator Form (PLF) avant tout retour en Belgique après avoir passé plus de 48 heures à l'étranger.Cinq PV ont été dressés pour absence de PLF et un pour non respect de la distanciation sociale (présence dans un même véhicule de personnes ne portant pas de masque mais qui ne faisaient pas partie de la même bulle sociale). Chaque contrevenant devra s'acquitter de la somme de 250 euros. En tout 68 véhicules et 130 personnes ont été contrôlés samedi à Hondelange. Ce type de contrôle, visant à vérifier le respect des mesures mises en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, est mené par la police fédérale sur l'ensemble du territoire de la Belgique tout au long du week-end. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden était présente, ce samedi midi, au point frontalier de Hondelange pour s'assurer du bon déroulement des opérations. (Belga)