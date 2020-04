Coronavirus - Stoffel Vandoorne 5e de l'ePrix virtuel à Hong Kong, Jérôme D'Ambrosio 9e

Stoffel Vandoorne a terminé à la 5e place de l'ePrix virtuel de Hong Kong, première course virtuelle du championnat de Formule E. Second Belge engagé, Jérôme D'Ambrosio (Mahindra Racing) a fini 9e. La victoire est revenue à l'Allemand Max Günther (BMW).Le Courtraisien, pilote Mercedes, a signé la pole position après avoir signé le meilleur temps de la séance des qualifications. Après avoir un temps mené la course, il a dû concéder quelques positions. Vandoorne avait terminé deuxième la semaine dernière sur le parcours virtuel de Monaco, déjà derrière Günther, qui faisait office de test avant la première manche de ce samedi. A noter que chaque course attribuera des points comme lors des courses réelles. Un point supplémentaire sera attribué pour la pole et le tour le plus rapide en course. La finale doublera les points. Le système "Race Royale" sera d'application, avec l'élimination du dernier classé à chaque tour. L'arrêt forcé du championnat mondial des monoplaces électriques de Formule E a contraint les organisateurs à se montrer inventifs. Ils ont décidé d'organiser une série de courses sur simulateurs entre les véritables pilotes du championnat, le "Race at Home Challenge", dont les fonds récoltés seront reversés à l'UNICEF. Les fans peuvent également participer à des courses en ligne en direct et ainsi faire un don à une organisation d'aide pour des projets d'urgence. (Belga)