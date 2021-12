Coronavirus - Suisse: feu vert pour la vaccination des enfants à partir de 5 ans avec Pfizer

L'agence suisse du médicament Swissmedic a approuvé vendredi l'immunisation contre le coronavirus des enfants à partir de 5 ans avec le vaccin à ARN messager de Pfizer-Biontech, Cominarty."Les résultats des essais cliniques montrent que la vaccination est à la fois sûre et efficace" chez les 5-11 ans, qui jusque à présent ne pouvaient être vaccinés, selon Swissmedic. Cominarty est administré en deux doses de 10 microgrammes à trois semaines d'intervalle, "ce qui correspond au tiers de la dose administrée aux adolescents et aux adultes", souligne Swissmedic. Un essai clinique "toujours en cours qui inclut plus de 1.500 participants montre que ce vaccin contre le Covid-19 permet d'éviter presque totalement les pathologies graves causées par le virus SARS-CoV-2 chez les enfants de 5 à 11 ans", selon l'agence suisse. Pour l'heure, la vaccination était réservée aux enfants à partir de 12 ans. La Suisse connaît une très forte cinquième vague de Covid-19. Les écoles y jouent un rôle important mais pas toujours reconnu par certaines autorités cantonales, qui ont tardé à prendre des mesures. Ainsi Genève commence seulement à imposer le port du masque aux enfants en primaire à partir de huit ans, dans le canton voisin de Vaud ce sera à 10 ans et les camps et voyages scolaires y sont maintenus. A Berne, les écoles vont fermer une semaine plus tôt pour les vacances de Noël. Seulement deux vaccins contre le Covid sont autorisés en Suisse: le Comirnaty et le vaccin, également à ARN messager, de Moderna. En donnant ainsi le feu vert à la vaccination des enfants à partir de 5 ans, la Suisse rejoint notamment le Portugal, l'Italie, la Grèce ou l'Espagne pour ce qui est de l'Europe. Le Canada et les Etats-Unis, ou encore Israël et le Chili ont aussi autorisé la vaccination des enfants aussi jeunes. (Belga)