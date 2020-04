Coronavirus - Syrie: fin d'année scolaire pour plus de quatre millions d'élèves

Plus de quatre millions d'élèves en Syrie ne reprendront pas les cours d'ici l'été et passent directement en classe supérieure, a annoncé dimanche le gouvernement, une décision prise en raison de la pandémie de Covid-19, après de laborieuses semaines d'enseignement à distance.Les épreuves du brevet et du baccalauréat sont en revanche maintenues pour plus de 557.000 élèves, selon le ministère de l'Education. Le gouvernement va augmenter le nombre des centres d'examens pour garantir "la distanciation", a précisé l'agence officielle Sana. Damas a annoncé mi-mars la fermeture de toutes les écoles pour prévenir une propagation du Covid-19. Certains établissements -minoritaires- ont adopté l'enseignement en ligne tandis qu'une chaîne de télévision spécialisée du ministère de l'Education a lancé la diffusion des cours d'arabe, d'anglais, de mathématiques et de sciences. Mais dans un pays en guerre depuis 2011, ces mesures se révèlent difficiles à généraliser: les territoires gouvernementaux continuent de vivre au rythme des coupures d'électricité quotidiennes, qui peuvent durer plusieurs heures, tandis que la consommation internet des foyers est plafonnée et très onéreuse. "Tous les élèves de primaire et secondaire passent en classe supérieure", a en conséquence indiqué le gouvernement selon l'agence Sana. Il a précisé prévoir "un plan à la rentrée pour compenser les lacunes" de certains élèves. Les universités resteront elles fermées au moins jusqu'à l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du ramadan, d'après Sana. Dans les territoires gouvernementaux, 42 cas d'infection au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés, pour trois décès. Les autorités ont adopté une série de mesures, avec la fermeture des commerces et des restaurants, un couvre-feu sévère et un appel à rester confiné, ou encore l'interdiction de se déplacer d'une province à l'autre. (Belga)