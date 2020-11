Coronavirus - Tests à grande échelle en Autriche pour abréger le confinement

L'Autriche va mener une campagne de tests au Covid-19 à grande échelle pour tenter d'abréger le second confinement qui débutera mardi prochain, a déclaré le chancelier Sebastian Kurz dimanche.Faisant allusion à des tests à grande échelle effectués en Slovaquie voisine, M. Kurz a déclaré à la radio publique ORF: "Nous avons décidé, ici en Autriche (...) de suivre le même chemin". Les deux tiers de la population ont été testés il y a deux semaines, avec pour résultat un peu plus de 1% de positifs. Samedi, M. Kurz avait annoncé un renforcement des mesures anti-coronavirus en Autriche, avec la fermeture des écoles et des magasins non essentiels de mardi jusqu'au 6 décembre, afin de ralentir la flambée de contaminations. Il a exhorté ses concitoyens à éviter tout contact. Dimanche, il a expliqué que les tests à grande échelle pourraient permettre au pays de redémarrer en décembre, sans préciser si ce programme se ferait à la même échelle qu'en Slovaquie. "Nous voulons mettre en place des tests à grande échelle à la fin du confinement afin que les écoles et d'autres secteurs puissent rouvrir en toute sécurité", a dit le chancelier, ajoutant que les enseignants seraient parmi les premiers testés. "Nous savons que beaucoup de gens ont à cœur de pouvoir fêter (Noël) un minimum, avec au moins quelques-uns de leurs proches", a-t-il dit. Le gouvernement donnera plus de détails la semaine prochaine sur ce projet, qui sera "un défi logistique", selon M. Kurz. Le chancelier a été critiqué pour avoir tardé à prendre des mesures plus radicales cet automne lorsque l'épidémie a recommencé à flamber. Un confinement partiel avait été instauré il y a deux semaines, sans parvenir à ralentir la circulation du virus. Le pays de 8,8 millions d'habitants avait été relativement épargné par la première vague du printemps, mais la seconde vague exerce une forte pression sur son système de santé. Les autorités ont recensé dimanche 5.665 nouveaux cas - un chiffre inférieur aux jours précédents - et, pour la première fois depuis le 2 octobre, un nombre d'infections actives en baisse. Mais le nombre de malades en soins intensifs (presque 600 personnes) a augmenté de 30% en une semaine. Au total, 1.829 personnes ont péri du Covid-19 en Autriche, selon le bilan officiel. (Belga)

