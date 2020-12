Coronavirus - Tokyo enregistre un nombre record d'infections

Tokyo a enregistré un record de 888 nouvelles infections au coronavirus jeudi, alors que la ville hôte des Jeux olympiques fait face à une résurgence du virus depuis la mi-novembre.Ce nombre dépasse le précédent record quotidien de 822 nouvelles infections, établi jeudi dernier. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a exhorté cette semaine 14 millions d'habitants de la capitale japonaise à s'abstenir de sortir. "Nous avons besoin de votre coopération. Nous aimerions que vous restiez à la maison avec votre famille pendant les vacances de fin d'année et du Nouvel An", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse lundi. Le Japon a confirmé un record de 3.268 nouvelles infections mercredi, dont 748 à Tokyo. Le pays a jusqu'à présent évité une épidémie de virus de l'ampleur de celle observée en Europe et aux États-Unis, avec un total d'environ 206.000 infections connues et plus de 3.050 décès liés au Covid-19. (Belga)

