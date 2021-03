Coronavirus - "Tous les Américains de plus de 18 ans pourront se faire vacciner au plus tard le 1er mai"

Le président américain, Joe Biden, a affirmé que "tous les Américaines de plus de 18 ans pourront se faire vacciner (contre le Covid-19) au plus tard le 1er mai", dans un discours officiel. Il a souligné que le "combat est loin d'être terminé", dans un discours à la population prononcé jeudi soir.M. Biden a mis en garde contre tout relâchement face au Covid-19, tout en martelant un message d'espoir et la promesse de "meilleurs jours à venir". Les Etats-Unis démontreront bientôt qu'ils ont "vaincu l'une des périodes les plus sombres et les plus dures" de leur histoire, a-t-il encore déclaré. "Ce virus a tué plus de personnes que lors de la Première guerre mondiale, la Deuxième guerre mondiale et la guerre du Vietnam", a-t-il souligné. (Belga)