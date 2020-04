Coronavirus - Tous les Belges encore coincés en Tunisie sont de retour

Une centaine de Belges, ainsi qu'une dizaine d'Européens, ont quitté la Tunisie pour la Belgique samedi après-midi, se félicite dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin. Un vol de rapatriement depuis Bogota et Saint-Domingue est par ailleurs en cours d'organisation, précise-t-il.Avec le rapatriement de samedi, tous les Belges qui souhaitaient rentrer de Tunisie mais qui n'avaient pu prendre les vols de rapatriement du 20 mars sont maintenant de retour au pays. Le ministre Goffin annonce également qu'un avion militaire a décollé samedi après-midi de Melsbroek pour Kinshasa avec à son bord de l'aide humanitaire de l'Unicef, du matériel de laboratoire de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et du matériel humanitaire pour Médecins sans frontières Belgique, qui contribue à enrayer la propagation du coronavirus au Congo. Environ 200 Belges et une vingtaine de citoyens européens rentreront samedi à Bruxelles avec ce vol, ajoute M. Goffin. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.