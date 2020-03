Coronavirus - Tous les hôpitaux suspendent les consultations et interventions non urgentes dès samedi

Tous les hôpitaux du pays suspendront à partir de samedi 14 mars les consultations, interventions et examens non urgents et ce pour une durée indéterminée, indique la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block vendredi soir."Cette mesure doit alléger la pression dans les hôpitaux. Ainsi, nous conservons en tout temps la capacité d'assurer les meilleurs soins aux patients atteints du Covid-19, même si une importante augmentation du nombre de contaminations devait se produire", affirme-t-elle. (Belga)