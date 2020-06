Coronavirus - Trois hauts responsables politiques serbes ont contracté le coronavirus

En Serbie, trois hauts responsables politiques ont été testés positifs au nouveau coronavirus samedi. Il s'agit du ministre de la Défense Aleksandar Vulin, de la présidente sortante du Parlement Maja Gojkovic et du directeur général de l'agence gouvernementale pour les relations avec le Kosovo, Marko Djuric, rapporte samedi l'agence de presse serbe Tanjug.Mme Gojkovic a été admise à l'hôpital pour une pneumonie, mais son état n'est pas préoccupant. MM. Vulin et Djuric ont, quant à eux, été placés en quarantaine à domicile, mais ils ne présentent aucun symptôme. Tous sont des partisans fidèles du président Aleksandar Vucic. Maja Gojkovic préside le Parlement depuis 2014. Après les élections de dimanche dernier, la nouvelle assemblée se réunira pour la première fois en juillet. Le Bureau pour le Kosovo-et-Métochie est un organe de coordination du gouvernement serbe responsable des relations avec le Kosovo. Belgrade considère toujours la région à majorité albanaise comme l'une de ses propres provinces mais le Kosovo est autonome depuis sa déclaration d'indépendance en 2008. De nombreux pays reconnaissent également cette indépendance. En Serbie, le nombre de cas de contamination au Sars-CoV-2 a sensiblement augmenté ces derniers jours. Samedi, 227 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Au total, le pays a recensé 13.792 cas et 267 décès dus au coronavirus. (Belga)

