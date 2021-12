Coronavirus - Trois pour cent des travailleurs ont reçu une prime corona

Depuis le 1er août, les entreprises qui ont obtenu de bons résultats financiers pendant la crise sanitaire peuvent octroyer à leurs travailleurs et travailleuses une prime corona jusqu'à 500 euros. Jusqu'à présent, environ 3% des travailleurs l'ont perçue, selon le spécialiste RH Acerta mardi. Elle peut être octroyée jusqu'au 31 décembre.Selon les données d'Acerta, environ une entreprise sur 28 l'a accordée à ses collaborateurs. La mesure est plus utilisée en Flandre (4,2% des employeurs), qu'en Wallonie (2%) et à Bruxelles (1,7%). Acerta affirme que les conventions collectives de travail conclues dans plusieurs secteurs le mois dernier ont boosté la prime car mi-octobre, seulement 0,64% des travailleurs l'avaient reçue. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.