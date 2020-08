Coronavirus - Trump traite Biden, prêt à mettre à l'arrêt l'économie américaine si nécessaire, de "fou"

Le président américain Donald Trump a qualifié son rival à la présidence Joe Biden de "fou" pour avoir laissé entendre, dans une interview le week-end dernier, que si les scientifiques le recommandaient, il mettrait à l'arrêt l'économie américaine pour contenir une épidémie du nouveau coronavirus."Je la mettrais à l'arrêt - j'écouterais les scientifiques", avait déclaré ce week-end le candidat démocrate, dans sa première interview commune avec sa colistière Kamala Harris. "Pour que le pays continue de fonctionner et de bouger, que l'économie se développe et que les gens aient un emploi, il faut se débarrasser du virus", avait justifié Joe Biden sur la chaîne ABC. Le président américain s'efforce depuis longtemps de relancer l'économie américaine, dans un contexte de fort clivage entre les deux candidats à la présidence, à un peu plus de deux mois de l'élection, début novembre. "Joe Biden a déclaré qu'il fermerait à nouveau le pays. C'est de la folie ! Nous avons une croissance record de l'emploi et un marché boursier en plein essor, mais Joe mettrait fin à tout cela et fermerait tout. C'est ridicule!", a réagi lundi Donald Trump via Twitter. (Belga)