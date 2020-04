Coronavirus - Uccle distribuera des premiers masques à ses habitants à compter de la semaine prochaine

Uccle va distribuer 75.000 masques buccaux en tissu à tous ses habitants âgés de plus de 12 ans à compter de la semaine prochaine pour répondre à la levée progressive du confinement et aux recommandations du Conseil national de sécurité relatives au port du masque dans l'espace public, a indiqué jeudi soir la commune.Les masques achetés sont en tissu, lavables, réutilisables et avec filtres, conformément aux normes recommandées par le gouvernement fédéral. Des commandes ont été passées, dans le cadre d'un marché public, auprès de plusieurs fournisseurs dans l'objectif de réceptionner des premières livraisons rapidement. "Au vu de la tension actuelle existante auprès des fournisseurs, eux-mêmes étant dépendants d'autres fournisseurs pour les matières premières, nous n'avons pas voulu faire d'annonce prématurée", commente le bourgmestre d'Uccle, Boris Dilliès. Les premières commandes sont attendues lundi. S'ensuivront la préparation des colis et les premiers envois. La distribution aux quelque 38.000 ménages devrait s'étaler sur trois semaines, en fonction des arrivages. La livraison sera assurée par bpost et par des agents communaux à hauteur d'un masque par personne de plus de 12 ans domiciliée dans la commune. Les Ucclois qui se posent des questions sur cette distribution pourront contacter à partir du lundi le numéro spécial 02/348.65.10. Saint-Josse-ten-Noode a initié sa distribution de masques à ses habitants dès le 21 avril et Auderghem a fait de même mardi matin. Berchem-Sainte-Agathe distribuera 25.000 masques en tissu réutilisables à compter du 11 mai, sur la base d'un ordre de priorité favorisant les personnes risquant plus fortement d'être contaminées par le Covid-19. Les différentes communes bruxelloises ont passé des commandes et ont organisé la confection de masques. Elles se préparent à les distribuer à leurs habitants en perspective du déconfinement. (Belga)

