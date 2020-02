Coronavirus: un chien placé en quarantaine à Hong Kong

Le chien d'un patient atteint du coronavirus a été placé en quarantaine à Hong Kong, après avoir été testé "faiblement positif" au coronavirus, ont indiqué les autorités vendredi.Le département Agriculture, pêche et conservation (AFCD) a précisé que des tests supplémentaires seraient effectués sur l'animal pour déterminer s'il a contracté la maladie ou si le résultat est lié à "la contamination par la bouche et le nez du chien à cause de l'environnement". L'animal n'a montré aucun symptôme significatif du virus. Le département indique n'avoir aucune preuve pour l'instant que les animaux peuvent être touchés par le virus causant la maladie Covid-19, mais conseille le placement en quarantaine des animaux de compagnie des patients infectés durant 14 jours par mesure de précaution. L'AFCD organisera une surveillance vétérinaire et récoltera des échantillons, indique-t-il sur son site internet. Il est également recommandé aux propriétaires d'animaux de compagnie de se laver soigneusement les mains après avoir été en contact avec leur animal. (Belga)