Coronavirus - Un club de football limbourgeois suspend ses activités après des infections

Deux entraineurs et un joueur du club de football Bocholt VV en province de Limbourg ont été contaminée au coronavirus, si bien que les entrainements sportifs sont suspendus durant 10 jours, a confirmé le bourgmestre Stijn Van Baelen (Via) à Belga."Le club a pris le parti de la sécurité. C'est une bonne chose que le club ait suspendu ses activités pendant un certain temps afin de contenir les infections", a déclaré M. Van Baelen, bourgmestre de cette commune frontalière avec les Pays-Bas. "Nous constatons également une augmentation du nombre d'infections dans notre communauté. Tout est surveillé de près", assure-t-il. (Belga)

