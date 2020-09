Coronavirus - Un Conseil National de Sécurité pour des mesures à plus long terme se réunit mercredi

Le Conseil National de Sécurité se réunit ce mercredi à 09h00. L'objectif sera de donner des perspectives à long terme, comme l'ont demandé le gouvernement fédéral et les entités fédérées à la Celeval, la Cellule d'évaluation fédérale. La question de l'assouplissement de la "bulle des cinq" y sera notamment abordée.Malgré l'augmentation observée des cas de contamination au covid-19 ces dernières semaines, le CNS ne s'est plus réuni depuis un mois. L'intention affichée par les autorités est d'édicter des règles sanitaires valables sur le long terme. Il y a un mois, la Première ministre, Sophie Wilmès, a expliqué qu'il faudrait désormais passer de la "gestion de crise" à la "gestion des risques". A la fin juillet, face au regain de l'épidémie en Belgique, le CNS avait restreint à 5 personnes la "bulle sociale" de chaque ménage. Cette règle avait été maintenue le 20 août, bien que clarifiée. Cette bulle ne concerne en effet que les contacts rapprochés. Cette question sensible de la "bulle" reviendra dès lors sur la table du CNS mercredi. A bonne source, l'on indiquait que la Celeval recommande l'élaboration d'un code couleur à l'échelle provinciale. La situation pourrait donc varier d'une province à l'autre en fonction du nombre d'hospitalisations. Autre possibilité: le maintien d'un système uniforme dans lequel certaines obligations actuelles deviendraient des recommandations, notamment pour la bulle sociale. L'arbitrage sur ce point pourrait en effet ne pas être simple. Dans les grandes villes du pays, telles que Bruxelles et Anvers, les hôpitaux accueillent de nombreux patients de l'extérieur, ce qui influence les chiffres locaux à la hausse. Un autre sujet sera sur la table: la Celeval demande de mettre au point des mesures d'encadrement adéquates pour rassemblements notamment en intérieur. Elle souhaite toutefois toujours que l'on privilégie les rassemblements en extérieur. La cellule d'évaluation plaide aussi pour une révision du dispositif basé sur les codes couleur pour les personnes revenant de l'étranger. Le CNS pourrait par ailleurs édicter de nouvelles mesures concernant le port du masque, en ne le rendant par exemple plus obligatoire dans des lieux peu fréquentés. La réduction de la quarantaine, actuellement de 14 jours, devrait également être débattue. Un comité de concertation, qui rassemble le fédéral et les entités fédérées, s'est réuni lundi pour préparer ce CNS. La Celeval a remis son rapport mardi en début d'après-midi. Un comité de concertation était à nouveau organisé mardi soir. (Belga)

