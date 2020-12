Coronavirus - Un contrôle covid tourne mal à Waterloo, des policiers blessés

Un contrôle covid a mal tourné vendredi soir à Waterloo, occasionnant plusieurs blessés, a indiqué dimanche le parquet du Brabant wallon, confirmant une information de la DH.Les policiers de la zone de la Mazerine et leurs collègues waterlootois ont été appelés à intervenir vendredi soir vers 23h30 dans une habitation privée située à la limite des localités d'Ohain (Lasne) et Waterloo. Une fête rassemblant une dizaine de personnes s'y déroulait. Lors du contrôle domiciliaire opéré en accord avec le parquet brabançon, le propriétaire de la maison s'est rebellé, tout comme sa conjointe et leurs enfants. Des coups ont été portés aux policiers qui ont été blessés sans pour autant se trouver en incapacité de travail. La mère de famille s'est retrouvée au sol durant l'altercation et souffre d'une fracture du nez. Le père, la mère et leur fille majeure seront convoquée devant le tribunal correctionnel pour y répondre de rébellion en bande, coups à policiers et infraction relative au couvre-feu, précise dimanche le procureur brabançon à l'agence Belga. (Belga)

