Coronavirus - Un homme inculpé à Saint-Nicolas pour négationnisme et des menaces envers Marc Van Ranst

Le parquet de Flandre orientale a annoncé mercredi que le juge d'instruction de Termonde a placé sous mandat d'arrêt un homme de 50 ans à Saint-Nicolas pour des soupçons de négationnisme et des menaces envers le virologue Marc Van Ranst.Le parquet annonce que l'homme a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi. Ses motivations ne sont pas encore connues mais son état mental fait toujours l'objet d'une enquête. Le juge d'instruction a désigné un psychiatre afin d'examiner l'homme. Le journal De Morgen a rapporté mercredi que l'homme en question est K.J., une figure connue parmi l'extrême-droite en Flandre. "K.J a finalement été retrouvé et arrêté par la police au cimetière de Brasschaat, près de la tombe de sa mère. Jürgen Conings s'est également rendu sur la tombe de sa mère avant sa disparition pour y laisser ses insignes d'honneur. (...) Le week-end dernier, K.J. faisait partie des personnes qui sont allées manifester dans le Limbourg pour soutenir Jürgen Conings", relate le journal. Le parquet ne communique pas d'autres détails sur l'enquête ou sur d'éventuelles similitudes dans les comportements de cet homme et de Jürgen Conings. Le suspect comparaitra devant la chambre du conseil vendredi, qui décidera d'une éventuelle prolongation de son mandat d'arrêt. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.