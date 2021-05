Coronavirus - Un indépendant sur trois a vu baisser son chiffre d'affaires de plus de 25%

Depuis le début de la crise sanitaire, un indépendant sur trois (32%) a vu son chiffre d'affaires baisser de plus de 25%, selon un nouveau baromètre de "Sérénité Financière "de l'assureur vie NN, publié mercredi. Au total, la moitié des indépendants ont observé une baisse de leur chiffre d'affaires.Selon le baromètre, 1 indépendant sur 6 (17 %) indique qu'il rencontre des difficultés financières. Cela est principalement dû à une baisse du chiffre d'affaires. Pour la moitié des indépendants, le chiffre d'affaires a diminué depuis le début de la crise du coronavirus, et pour 32 % il a baissé de plus de 25 %. Les travailleurs indépendants qui n'ont pas fait d'études supérieures sont particulièrement touchés. Parmi eux, 42 % ont indiqué voir leur activité diminuer de plus de 25 %. Au moment de l'enquête menée en mars, près d'un tiers des travailleurs indépendants (28%) ont indiqué qu'ils dépendaient des mesures coronavirus actuelles pour la survie de leur activité. 13 % d'entre eux disent qu'il y a un risque que leur entreprise ou leur société fasse faillite en 2021. Toutefois, 32 % des indépendants indiquent qu'ils ne rencontrent pas de difficultés financières à cause de la crise. (Belga)

