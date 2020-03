Coronavirus - Un individu interpellé pour des menaces sur des policiers à Fleurus

Un homme né en 1992 a été interpellé à la suite de menaces proférées sur des policiers de la zone de Brunau à Fleurus, a indiqué le parquet de Charleroi lundi. L'individu a été contrôlé à trois reprises en présence de plusieurs personnes dans un véhicule et verbalisé pour non-respect des mesures de confinement.Le samedi 21 mars, une patrouille de la zone de police Brunau a contrôlé un véhicule avec plusieurs personnes à son bord à Fleurus. Quelques heures plus tard, l'un des individus présents dans le premier véhicule est contrôlé une seconde fois avec d'autres personnes dans une voiture. Le 22 mars, l'homme est à nouveau surpris par les forces de l'ordre dans un véhicule avec plusieurs personnes. Les policiers ont dressé un procès-verbal pour non-respect des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie du Covid-19. À la suite de ce PV dressé, l'individu s'est rendu au commissariat pour porter plainte contre les policiers. "Sur place, la situation a dégénéré lorsque les policiers lui ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas prendre sa plainte pour une question de procédure", a signalé le parquet de Charleroi. D'après le substitut Daniel Marliere, l'homme a proféré des menaces à l'encontre des policiers. Ce dernier a été interpellé et privé de liberté. Il sera présenté mardi devant le juge d'instruction. (Belga)

