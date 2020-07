Coronavirus - Un match de la dernière journée de D2 espagnole reporté en raison de cas positifs

Le match de D2 espagnole entre La Corogne et Fuenlabrada, décisif pour la montée en Liga comme pour la descente en 3e division et qui devait débuter ce lundi sur le coup de 21 heures, a dû être reporté en raison de cas positifs au coronavirus au sein de la formation de Fuenlabrada. La Liga l'a annoncé sur son site officiel.Selon la presse locale, six joueurs du club auraient été testés positifs au Covid-19 avant cette rencontre comptant pour la 42e et ultime journée de la D2 espagnole. Malgré le fait que Fuenlabrada est toujours en course pour les barrages afin d'intégrer l'élite et que le Deportivo lutte pour son maintien, LaLiga a décidé de reporter la rencontre, estimant que c'était "la meilleure solution afin de protéger la santé des footballeurs et l'intégrité globale de la compétition". Fuenlabrada est 6e et virtuel dernier club qualifié pour les barrages pour la D1 alors que La Corogne est 19e et premier relégable. Toutes les rencontres de cette dernière journée devaient se tenir ce lundi. (Belga)