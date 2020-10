Coronavirus - Un membre du personnel de Zulte Waregem testé positif

Un membre du personnel de Zulte Waregem a été testé positif au coronavirus, a annoncé jeudi le club flandrien. La personne concernée a été immédiatement placée en quarantaine.Le club flandrien a également précisé que ses bureaux resteront fermés et que l'organisation du match de dimanche face à l'Antwerp n'est pas compromise. Les autres membres du personnel seront testés et le club va renforcer ses mesures de précaution. "Pour l'instant, il n'y a pas de cas positif concernant les joueurs et l'environnement sportif. Il n'y a eu aucun contact entre le personnel du stade et le noyau A", a précisé le club dans son communiqué. (Belga)